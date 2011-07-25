Американская компания UTICo подала иск к Тимошенко с требованием выплаты долга ЕЭСУ

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) в начале июля подала в суд в Нью-Йорке иск к экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, требуя от нее выплатить долг компании “Единственные энергетические системы Украины” (ЕЭСУ) на сумму 18,3 млн. долларов.

Фотокопии искового заявления UTICo обнародованы сегодня на сайте издания Kyiv Post.

Этим иском UTICo пытается через Ю.ТИМОШЕНКО добиться выплаты долга компании ЕЭСУ, которая в 90-х годах была посредником при продаже среднеазиатского и российского газа в Украину и Восточную Европу и которую определенное время возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО.

UTICo также обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она скрывала прибыли и активы ЕЭСУ от кредиторов, выводя их в оффшоры и под собственный контроль.

Газета напоминает, что первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН 21 июля также заявил о наличии у прокуратуры доказательств по выведению прибылей ЕЭСУ, полученных от торговли газом, в оффшорные компании.

В иске UTICo отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО препятствовала взиманию долга с ЕЭСУ, и добавляется, что “по законам Нью-Йорка, присужденный долг может быть взыскан лица, у которого находятся деньги должника”. Таким лицом UTICo считает Ю.ТИМОШЕНКО.

“UTICo является кредитором по решению суда на долг в размере $18 344 480 против компании “Единственные энергетические системы Украины”, в которой ТИМОШЕНКО была президентом и корпоративные активы которой она взяла под личный контроль”, - сказано в исковом заявлении UTICo.

Кроме того, в собственном исковом заявлении UTICo отмечает, что в случае наличия каких-либо возмещений в интересах Ю.ТИМОШЕНКО по иску к украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, UTICo обращается с ходатайством наложить арест на часть этих возмещений в размере до 18,3 млн. долл., плюс законные проценты, до окончания судебного слушания по делу “UTICo против ТИМОШЕНКО”.