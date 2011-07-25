«Днепроэнерго» увеличило чистую прибыль в 1,7 раза

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) в январе-июле 2011 года увеличила чистую прибыль в 1,73 раза – до 331,878 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход в 1,56 раза – до 4 млрд. 130,779 млн. грн., валовая прибыль компании выросла более чем в 3 раза – до 576,879 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» завершила январь-март 2011 года с прибылью 42,61 млн. грн., тогда как чистый убыток компании за аналогичный период 2010 года составил 12,93 млн. грн

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.