«Днепрооблэнерго» сократило чистую прибыль в 3 раза

ПАО «Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго» в январе-июне 2011 года сократило чистую прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 44,919 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, за указанный период компания увеличила чистый доход на 30,6% – до 6 млрд. 645,136 млн. грн., а валовую прибыль сократила на 38,7% – до 205,959 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепрооблэнерго» в январе-марте 2011 года сократило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 25,621 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО "Днепрооблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2010 год с прибылью 42,117 млн. грн.