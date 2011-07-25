«Интерпайп» поставил трубы для строительства ветряных станций Европы

Трубно-колесная компания «Интерпайп» поставила бесшовные конструкционные трубы компании Bladt Industries (Дания). Объем отгруженной продукции составил 1200 тонн. Трубы будут использованы для строительства ветряных станций в Северо-западной Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Bladt Industries является одним из лидеров на европейском рынке среди производителей оснований для оффшорных ветрогенераторов.

«Это уже не первый опыт поставок подобной продукции на рынок Европейского Союза, - комментирует директор по продажам труб сегмента широкого потребления Вера СМАЛЬ.- «Интерпайп» на протяжении многих лет является одним из ключевых поставщиков для многих строительных и инфраструктурных проектов. Наша компания осуществляла поставки для многих проектов, реализованных в рамках подготовки Украины к Евро-2012, поставляла трубы для строительства лайнера-гиганта Оазис класса, Дубайского метрополитена, аэропорта в Абу-даби, «Формулы-1» и т.д.».

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.