Суд отказал Тимошенко в закрытии дела по газовым соглашениям

Председательствующий на судебном процессе судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитникам в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела по газовым соглашениям.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего постановления суда Р.КИРЕЕВ зачитал после перерыва в судебном заседании.

«В удовлетворении ходатайства отказать. Решение суда не подлежит обжалованию», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Кроме того, в постановлении он отметил, что представление ходатайства о закрытии уголовного дела является преждевременным, и напомнил, что ранее суд уже дважды отказывался закрыть уголовное дело, поскольку для этого нет оснований.

Судья Р.КИРЕЕВ также отметил, что адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО своими витиеватыми обоснованиями ходатайств «сознательно затягивают судебное разбирательство дела».