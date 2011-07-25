Суд отказал Тимошенко в закрытии дела по газовым соглашениям

14:12, 25 июля 2011
Энергетика
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Председательствующий на судебном процессе судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитникам в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела по газовым соглашениям.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего постановления суда Р.КИРЕЕВ зачитал после перерыва в судебном заседании.

«В удовлетворении ходатайства отказать. Решение суда не подлежит обжалованию», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Кроме того, в постановлении он отметил, что представление ходатайства о закрытии уголовного дела является преждевременным, и напомнил, что ранее суд уже дважды отказывался закрыть уголовное дело, поскольку для этого нет оснований.

Судья Р.КИРЕЕВ также отметил, что адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО своими витиеватыми обоснованиями ходатайств «сознательно затягивают судебное разбирательство дела».

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