Реализация бензина через АЗС в июне сократилась на 10,5%, дизтоплива – на 7,7%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 424 единицы, в июне т.г. сократилась на 10,5%, по сравнению с июнем 2010 года, до 285,6 тыс. тонн, а дизельного топлива на 7,7% – до 130,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 51,3% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,1% – А-90-93, 4,6% – А-72-80.

В июне через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,803 млрд. грн., из которой 3,896 млрд. грн. (67,1%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,513 млрд. грн. (26,1%) – от продажи дизельного топлива, 267,4 млн. грн. (4,6%) – от продажи сжиженного газа и 126,4 млн. грн. (2,2%) – от продажи сжатого газа.

На 1 июля 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 119,4 тыс. тонн бензина, 59,7 тыс. тонн дизельного топлива, 8,0 тыс. тонн сжиженного газа и 0,8 тыс. тонн сжатого газа.