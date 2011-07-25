«Энергоатом» объявил тендер на восстановление конструкций для достройки энергоблоков ХАЭС

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» «Хмельницкая АЭС» объявило торги на ремонтно-восстановительные работы существующих конструкций энергоблоков №3 и №4, достройка которых планируется до 2016 года.

Об этом сказано в соответствующих объявлениях станции, обнародованных на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, цель указанных работ - приведение конструкций зданий и сооружений энергоблоков к удовлетворительному состоянию, а также обеспечение сохранения и поддержки их в надлежащем состоянии к началу строительства.

Срок предоставления услуг – 2011-1012 гг.

Предложения участников торгов принимаются до 28 августа, тогда же планируется их вскрытие. Требуется банковская гарантия в размере 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Елена МЫКОЛАЙЧУК выступает против использования существующих конструкций блоков при их достройке, поскольку те сооружались для реакторов 2-го поколения.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.