В Донецке продолжаются ремонтные работы на трансформаторных подстанциях

В Донецке из-за ливня, прошедшего днем 23 июля и ночью 24 июля, вышли из строя 160 трансформаторных подстанций, питавшие электричеством город, сейчас восстановительные работы продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

По его словам, без электроснабжения до сих пор остаются часть Калининского района и часть поселка 3-й Восточный в Куйбышевском районе Донецка, в городе до сих пор не работает 18 лифтов.

Губернатор отметил, что 160 трансформаторных подстанций вышли из строя в основном из-за протечек крыш, от сырости.

«Непогода, действительно, накрыла достаточно серьезно - 120 миллиметров осадков выпало, и надо сказать, что в основном накрыло Донецк», - отметил губернатор.

А.ШИШАЦКИЙ подтвердил, что в результате стихии были подтоплены центральные больницы региона: больница им. Калинина, больница им. Вишневского, центральная травматология. По его словам, на территории больниц «хорошо сработали службы МЧС – достаточно оперативно откачали воду».

Кроме того, по словам губернатора, воды реки Кальмиус затопили около 15 гектаров поселка Авдотьино в Донецке, но воду в основном откачали.

А.ШИШАЦКИЙ подчеркнул, что последствия ливня - «это было достаточно неординарное событие», которое показало, что в этом направлении, в предупреждении последствий погодной стихии городским службам «надо еще работать и работать».

«Это нам предупреждение к зиме… Донецк еще более-менее подготовлен, и он «вычухался» за полтора суток. Не хотелось бы, чтобы такая ситуация обрушилась где-то на менее подготовленные города, районы и поселки. Мы будем проводить мероприятия, и готовиться с учетом таких событий», - заключил глава облгосадминистрации.