После вчерашнего падения цена нефти пошла вверх

На мировых торгах во вторник, 26 июля, цены на нефть пошли вверх после значительного падения в понедельник на фоне ситуации в США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,27 доллара, или на 0,27% - до 99,470 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 117,950 доллара за баррель, передает Bloomberg.

США 16 мая преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. У администрации есть около недели, чтобы избежать технического дефолта, который может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов.