Shell намерена заняться добычей сланцевого газа в Харьковской обл. Залежи - 1,5 трлн.куб.м

Залежи сланцевого газа на территории Харьковской области составляют приблизительно 1,5 трлн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ, говоря о высокой вероятности добычи этого полезного ископаемого на территории области.

«Геологическое агентство Соединенных Штатов Америки, достаточно уважительная компания, говорит, что в Украине 5-8 трлн. кубических метров залежи сланцевого газа, в том числе в Харьковской области - около 1,5 трлн. кубических метров», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Он также отметил, что только три компании на сегодня владеют технологией бурения скважин сланцевого газа, в том числе, нефтегазовая компания «Shell», которая недавно заявила о желании разработки этих залежей на территории Харьковской области.

«Именно поэтому «Shell», безусловно, нам стратегически интересен», - заявил Ю.САПРОНОВ.

По его словам, сейчас эта компания изучает газоносные площадки в Изюмском районе области. При этом заместитель главы ОГА подчеркнул, что сегодня «Shell» на правительственном уровне ведет переговоры о распределении добытой продукции.

«Насколько я знаю, переговоры продвигаются достаточно быстро и успешно», - отметил он.

Кроме того, заместитель глав ОГА заявил, что сумма инвестиций «Shell» в разработку месторождений сланцевого газа будет составлять не меньше 1 млрд. долл., и его добыча на территории Харьковской области может начаться приблизительно через 3 года.

«Я не могу сегодня сказать, о какой сумме инвестиций идет речь, но это не меньше 1 млрд. долл. Если они перейдут к разведывательному бурению в этом году, то реализация проекта - это 3-5 лет», - сказал Ю.САПРОНОВ.

По его словам, компания «Shell» также заинтересована в развитии сети автозаправочных станций под своей торговой маркой на основных транспортных магистралях Харьковской области.