Тимошенко снова отказывается от адвокатов

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказывается от услуг адвокатов Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА из-за того, что судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ не предоставил им надлежащего времени для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.ТИМОШЕНКО обнародовал сегодня на заседании суда председательствующий судья Р.КИРЕЕВ.

В своем заявлении Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что этим адвокатам, как и предыдущим - Сергею ВЛАСЕНКО и Николаю ТИТАРЕНКО - не предоставили адекватного времени для ознакомления с материалами дела.

Аналогичные заявления на имя Р.КИРЕЕВА написали и адвокаты А.ПЛАХОТНЮК и Н.СИРЫЙ.

«Это наш знак протеста на неправомерные действия судьи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Р.КИРЕЕВ заявил, что это является злоупотреблением правом на защиту.

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что очередным отводом своих защитников не затягивает судебный процесс.

«Я не затягиваю и не злоупотребляю своими правами, а добиваюсь права на защиту», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что трех дней, которые были предоставлены ее адвокатам, недостаточно для ознакомления с 5 тысячами страниц уголовного дела. «Я готова вернуть своих защитников, если дадите нормальное время», - сказала она.

Адвокат Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что в его заявлении и заявлении Николая СИРОГО речь не идет об отказе от защиты. «Говорится, однако, о том, что из-за неправомерных действий судьи мы не можем оказывать нормальную помощь», - объяснил А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ допустил, что подсудимая затягивает дело. По его словам, суд предоставил время для того, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами дела.

«Откуда Вы знаете, что адвокаты не успели ознакомиться с материалами?», - спросил Р.КИРЕЕВ у Ю.ТИМОШЕНКО, чем вызвал смех в зале.

«Они неоднократно об этом заявляли, в том числе Вам», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем, защита экс-премьер-министра заявляет о применении судьей истязаний в отношении Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил адвокат Николай СИРЫЙ сегодня журналистам перед началом судебного процесса в Печерском райсуде Киева.

«Это истязание воплощено в двух формах. Во-первых, в неоднократном принуждении Ю.ТИМОШЕНКО к допросу после того, как рабочий день закончился, то есть во вне рабочее время», - сказал Н.СИРЫЙ.

По его словам, еще одной формой истязаний является распоряжение председательствующего по делу судьи Родиона КИРЕЕВА включить на всю мощность кондиционеры, которые находятся за спиной Ю.ТИМОШЕНКО, и в таких условиях судья настаивал на даче экс-премьером своих показаний.

«Это является истязанием. Наша попытка сослаться на Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещает истязание в любом виде, запрещает совершать действия, направленные на унижение чести и достоинства обвиняемого лица, судьей игнорировалась. Все эти действия осуществлялись судьей КИРЕЕВЫМ с применением его полномочий, то есть в чистом виде это является превышением полномочий судьей», - заявил Н.СИРЫЙ.

«Все, что сегодня происходит, и не только по отношению ко мне, а по отношению и к ЛУЦЕНКО, и к МАКАРЕНКО, и к ДИДЕНКО, к ШЕПИТЬКО, ко всем людям, которые сегодня по политическими мотивам подвергаются репрессиям, по отношению ко всем - это является истязанием, это не суд, это не судьи, это не уголовные дела», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.