Украина и Россия еще не согласовали дату заседания двусторонней комиссии

Украина и Россия согласовывают дату проведения заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Подготовительные работы проводятся. Дату не скажу. Мы в постоянном контакте с нашими российскими партнерами, и сейчас этот вопрос уточняется», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в этом месяце встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и решить газовые вопросы.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил 8 июля на пресс-конференции в Киеве.

Президент напомнил, что на сегодняшний день работает рабочая группа, созданная по инициативе премьер-министров двух стран. По его словам, эта рабочая группа сейчас готовит заседание межгосударственной комиссии, в рамках которой и состоится встреча президентов.

«Я вам скажу: та информация, которая у меня есть, которую я имею если не каждый день, то через день, - та информация, которая у меня есть: обсуждается широкий круг вопросов, по которым нужно договариваться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что среди этих вопросов обсуждается газовый контракт между Украиной и Россией. «Тяжело сказать, я никогда не прогнозирую, когда это будет закончено. Вернее, получен ответ. Мы с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ планируем встретиться в этом месяце. И опять-таки, если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что именно на этой встрече можно будет получить ответ на вопрос относительно газовых соглашений. «Лучше, если он будет положительным, я думаю, вы не будете отрицать», - добавил Президент.

Напомним, Украина настаивает на пересмотре формулы цены на российский газ.