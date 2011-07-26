«Укрнафта» сократила прибыль на 47% – до 792 млн. грн.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ПАО «Укрнафта» в январе-июне сократила чистую прибыль на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 791,953 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в официальном интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне «Укрнафта» увеличила чистый доход на 75,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 12 млрд. 904,687 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 71,9% – до 19 млрд. 90,112 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».