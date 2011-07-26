Цена украинской нефти на торгах УМВБ снизилась на 3%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 26 июля на аукционных торгах №155 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 2,9%, или на 219 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7264 грн. за тонну (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 177,200 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 287 млн. 180,800 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 21 июня на аукционных торгах №154 на УМВБ снизилась на 0,1%, или на 11 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7483 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно законодательству, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.