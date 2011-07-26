Развитие "зеленой" энергетики в Украине тормозится нерешенностью ряда технических вопросов

Развитие "зеленой" энергетики в Украине сегодня тормозится неурегулированностью ряда технических вопросов.

Так прокомментировал текущую ситуацию в Украине по развитию альтернативных источников энергии директор направления "Энергетика и инфраструктура" группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Владимир ЛИТВИН.

В этой связи эксперт отметил, что сегодня в Украине утверждены «зеленые» тарифы, которые являются одними из самых высоких в Европе, принятый недавно Верховной Радой закон гарантирует их действие на 20 лет, а также предусматривает обязательное подключение производителя к сети за счет владельца электросетей.

В то же время, по его словам, сегодня остается ряд сдерживающих для этой отрасли факторов. В частности, распределительные сети не рассчитаны на увеличение нагрузки в разы, поэтому регулятор очень «осторожно» будет согласовывать появление новых генерирующих мощностей; любая непостоянная генерация (ветровая, солнечная) требует компенсирующие мощности, т.е. если прекращается ветер или затеняется солнце, необходимо, чтобы сразу включилась какая-то тепловая электростанция, поэтому такие проекты под силу мощным корпорациям. Закон предусматривает обязательное подключение производителя к сетям, но нет ясности, когда его обязаны подключить (в течение недели, месяца или двадцати лет с момента подачи соответствующей заявки).

В. ЛИТВИН также отметил, что сегодня "зеленая" энергетика не сможет занять большую долю в общем энергетическом балансе страны, где есть атомные и традиционные тепловые электростанции. "Смелые инвесторы, конечно, будут развивать проекты альтернативной энергетики, поскольку Украина имеет все необходимые для этого природные характеристики - большая территория, умеренный климат, реки. Когда украинские инвесторы начнут активнее реализовывать« зеленые »проекты, иностранцы более активизируются", - отметил он.

По словам эксперта, сегодня основными инвесторами в украинскую "зеленую" энергетику являются международные финансовые организации - "Европейский банк реконструкции и развития" (ЕБРР), "Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), "Северный инвестиционный банк", "Международная финансовая корпорация" (МФК), которые самостоятельно не занимаются реализацией проектов, а финансируют проекты частных или государственных компаний. По словам В. ЛИТВИНА, международные финансовые организации имеют три существенных преимущества: длинные и дешевые деньги, опыт в проектном финансировании и легкий доступ к донорским фондам, действующим в рамках Киотского протокола. Не последним фактором, по мнению эксперта, также является «невидимая политическая гарантия», присущая этим организациям, поэтому для реализации крупных проектов частные инвесторы первоначально рассматривают сотрудничество с МФО.

По словам эксперта, любая инвестиция в «зеленую» область при правильно организованном менеджменте является прибыльной. При этом самыми прибыльными, по его оценке, могут быть инвестиции, вложенные в «вылавливание» метана из угольных шахт. "Это, во-первых, безопасность шахт, во-вторых - метан легко продать или самому использовать как топливный материал, или как сырье для производства метанола", - отметил В. ЛИТВИН. Также, по его словам, при возможности продажи эмиссий, тонна метана в 21 раз дороже тонны диоксида углерода. "Технология капиталоемкая, но очень прибыльная", - добавил он.

Интересными, по мнению эксперта, являются также проекты малой гидроэнергетики. "Это является большим полем для реализации государственно-частного партнерства, когда государство, в рамках защиты горных районов от паводков, должно строить дамбы, а частные инвесторы - устанавливать электрогенераторы", - отметил В. ЛИТВИН. При значительном стартовом объеме инвестиций, дальнейшая себестоимость стабильной генерации, по его оценке, является очень низкой.