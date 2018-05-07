Власть не учла планы России в своих газовых расчетах?

Приближается время Ч. И если многие решили, что это будет 2 августа, то смею уверить, что проблема с госдолгом США не имеет к чрезвычайности никакого отношения. Демократы и республиканцы, несомненно, найдут точку прикосновения, так или иначе пойдут на компромисс и политический вопрос, который только в малой степени имеет отношение к экономике, а тем более «зеленому», будет снят с повестки дня. Для Украины сейчас куда важнее газовые переговоры с Россией. Хоть голубого топлива и достаточно накоплено в хранилищах, но это отнюдь не решает проблемы. Потребность в газе в Европе растет, на Ближнем Востоке революционные бури не стихают, а значит, его цена падать не будет. Ее уже прогнозируют для Украины в четвертом квартале на уровне 600 долл. Больше всего пострадают энергоемкие отрасли. К примеру, металлурги подсчитали, что их затраты из-за постоянного роста цен на природный газ в третьем квартале увеличатся на 42%. А по словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Владимира Макухи, расчетная цена российского газа в третьем квартале составит 354 долларов за тысячу кубометров.

Тенденция хорошо прослеживается в цифрах. Так, импортный газ в первом квартале стоил порядка 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м. Добавим условие получения очередного транша МВФ – повышение цены газа для населения. И что дальше? А дальше следует напомнить, что в последнее время, комментируя данную тему, россияне высказываются в ультимативной форме – цену снизим в обмен на создание совместного предприятия Газпрома и Нафтогаза (то бишь, поглощение), а также управление ГТС и вхождение в Таможенный союз. Мы, правда, сопротивляемся, как можем. А можем-то не очень. Во-первых, упущено время, а во-вторых, беря во внимание традиции украинской власти, не очень верится в ее упорство и настойчивость.

Президент обещал поставить все точки над “і” до конца июля. Именно на этот месяц планировалось заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Виктора Януковича и главы РФ Дмитрия Медведева. Виктор Федорович даже говорил о том, что заменит на этих переговорах Николая Азарова, который до недавнего времени находился в отпуске. Но премьер уже работает, а переговоры пока так и не состоялись. В украинском МИД заявляют, что процесс согласования даты идет. Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Александр Дикусаров отмечает: «Подготовительные работы проводятся. Дату не скажу. Мы в постоянном контакте с нашими российскими партнерами, и сейчас этот вопрос уточняется».

Но особая уверенность Президента в положительном эффекте переговоров не отслеживается: «Тяжело сказать, я никогда не прогнозирую, когда это будет закончено. Вернее, получен ответ. Мы с Президентом Медведевым планируем встретиться в этом месяце. И опять-таки, если Бог даст, мы решим этот вопрос».

Поговаривали, что все может состояться 31 июля в Севастополе на праздновании Дня российского флота. Кстати, Виктор Янукович планировал поездку туда 26 июля. Но председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба заявил, что она перенесена.

«У Президента много разных забот: у него не один Севастополь. У него масса других вопросов. Могу сказать откровенно, что Виктор Федорович лично мне позвонил и сказал: «Обязательно визит будет, только в другое время», - сказал В.Яцуба.

По его словам, и 31 июля Президент в Севастополь не приедет.

Остается только догадываться о причинах подобного рода срывов планов главы государства. Может, Россия раздражена начатой Украиной модернизацией ГТС, яркими заявлениями о еврокурсе развития нашей страны, расширением эксплуатации американского ядерного топлива на отечественных АЭС, активными переговорами о создании зоны свободной торговли с ЕС, «арифметическим» предложением относительно участия в Таможенном союзе, судебными разбирательствами по поводу подписания газовых контрактов. И это только то, что лежит на поверхности, а что еще действует на Кремль как красное на быка остается, как говорится, в формате «тет-а-тет».

А тем временем, Европа готовится к зиме. К примеру, ведущий немецкий энергоконцерн Eon ведет переговоры с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый газ. Как пишет Deutsche Welle, в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung глава Eon Йоханнес Тайссен не исключил, что в случае необходимости к решению проблемы может быть подключен арбитражный суд (стоимость российского газа для Германии составляет 318,96 долл. за тыс. куб. м).

Литва действует еще решительней. Парламент принял закон, запрещающий поставщикам газа владеть газотранспортной системой в стране. Если президент подпишет документ, то "Газпрому", владеющему 37,1% литовской газовой компании Lietuvos Dujos, придется в ближайшие годы отказаться от литовской трубы.

И это действительно шаг к энергонезависимости. Премьер страны Андрюс Кубилюс признал, что «продажа газопроводов восемь лет назад была большой ошибкой".

Подобное происходит согласно третьему энеогопакету ЕС от 2009 года, который гласит - компаниям следует отделить производство от распределительных сетей. Брюссель считает, что это сделает газовые рынки более конкурентными. Впрочем, третий энергопакет не обязывает страну проводить разделение до тех пор, пока она получает газ только из одного источника. Конечно, "Газпром" позиций не уступает. По его мнению, такие требования незаконны. Но от переговоров не отказывается. Значит, у него проблемы все-таки есть, и они значительны.

Нельзя не упомянуть обходные трубы вокруг Украины. Москва делает на них мощную ставку. Так, может, ей наша ГТС уже не нужна, и вся проблема в несговорчивости Украины относительно Таможенного союза?

Как отмечает эксперт Института Горшенина Владимир Застава, это имеет под собой серьезные основания, но правда заключается в том, что украинская ГТС все-таки нужна России.

По его словам, украинская ГТС – самый дешевый способ доставки российского газа в Европу. За последние годы «Газпром» попытался войти в управление большинства газотранспортных систем транзитных стран. Таким образом, считает эксперт, российский монополист обеспечивает себе прогнозируемую ситуацию, снижает затраты на транспортировку газа и главное – получает прямой доступ к потребителям, в первую очередь, промышленным. При этом из всех труб украинская – самая значимая для «Газпрома», а Украина – крупнейший европейский потребитель российского газа.

«Введение в эксплуатацию «Северного» и «Южного» потоков не решит ситуацию. Ведь проектируемая пропускная способность обоих потоков – 118 млрд. м. куб., что существенно меньше потенциальной мощности украинской ГТС – 178,5 млрд. куб. м (на границе с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдавией). Учитывая ценность украинской ГТС для «Газпрома», вопрос о том, выдержит ли украинская власть давление своих российских «партнеров», остается открытым», - заявил эксперт.

Говоря о перспективах создания трехстороннего консорциума Украина-Россия-ЕС, который бы модернизировал и в последствии управлял бы украинской ГТС, эксперт отметил, что переговоры в данном направлении на сегодняшний день прерваны: «Для Европы вопрос стабильности поставок российского газа через украинский газопровод – вопрос энергетической безопасности. Европейские корпорации готовы инвестировать в данный проект. Однако, как часто указывают наши европейские коллеги, сегодня подобный вариант не возможен из-за неготовности украинской стороны устанавливать прозрачные правила игры на газовом рынке».

Что касается даты решающих переговоров, то директор Украинского Банка Института стран СНГ Владимир Корнилов прогнозирует подписание новых газовых договоренностей осенью. И речь пойдет о Таможенном союзе.

«О том, что именно Янукович предложил Путину (в вопросе сотрудничества Украины с Таможенным союзом – авт.), мы можем только догадываться, но в любом случае, Путина это заинтересовало. Я уверен, что, как минимум, осенью мы станем свидетелями какой-то договоренности по более тесной связи между Россией и Украиной, поскольку Украине жизненно необходимо до четвертого квартала добиться скидки на газ», - отметил он.

По словам В.Корнилова, вопрос о газовых скидках для Украины не снимается на протяжении длительного периода времени. Однако, когда эта тема в очередной раз поднялась, Россия дала Украине понять, что этого можно достичь только присоединившись к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Осень не за горами, тогда–то мы и узнаем, на что «отважилась» власть, защищая интересы украинцев…

Нана Черная (УНИАН)