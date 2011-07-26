«Захидэнерго» завершило первое полугодие с прибылью 270,2 млн. грн.

ПАО «Захидэнерго» (Львов) завершило январь-июнь 2011 года с чистой прибылью 270,214 млн. грн, тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток компании составлял 73,286 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В указанный период компания увеличила чистый доход на 66% – до 3 млрд. 613,863 млн. грн., валовую прибыль - более чем в 8 раз, до 427,509 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще 12,2% акций компании контролирует ДТЭК.

«Захидэнерго» в 2010 году сократило чистый убыток в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 186,747 млн. грн.