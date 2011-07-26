«Центрэнерго» увеличило чистую прибыль в 1,85 раза

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 1,85 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 137,613 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в Интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В указанный период, чистый доход компании вырос на 15,7% по сравнению с январем-июнем 2010 года – до 3 млрд. 134,625 млн. грн., валовой убыток – в 2,5 раза, до 272,344 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в январе-марте 2011 года сократила чистый убыток на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 74,871 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».

«Центрэнерго» завершила 2010 год с чистой прибылью 9,616 млн. грн., тогда как по итогам 2009 года чистый убыток компании составил 252,249 млн. грн.