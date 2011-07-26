«Одессаоблэнерго» завершила первое полугодие с убытком 12,6 млн. грн.

ПАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» завершило январь-июнь 2011 года с чистым убытком 12,624 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистая прибыль компании составляла 2,357 млн. грн.

Об этом сообщается в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за указанный период компания увеличила чистый доход на 19,8% – до 1 млрд. 437,256 млн. грн., валовую прибыль – в 1,66 раза, до 229,020 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Одессаоблэнерго» в январе-марте 2011 года сократило прибыль почти в 8,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,153 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

Уставный фонд ПАО «ЭК «Одессаоблэнерго» составляет 51 млн. 123,89 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

25,01% акций ПАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд госимущества. ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (Киев) владеет 47.96% акций компании. Еще 10,42% акций "Одессаоблэнерго" принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).

«Одессаоблэнерго» по итогам 2010 года увеличило прибыль почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 0,048 млн. грн.