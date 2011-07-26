Суд в заседании по делу Тимошенко объявил перерыв до завтрашнего утра

В заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по газовым контрактам объявлен перерыв до 11.00 27 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Родион КИРЕЕВ принял после того, как выяснилось, что некоторые свидетели не явились в суд на допросы.

«В связи с необходимостью вызова свидетелей суд объявляет перерыв до 11.00 27 июля», - сказал судья.

После перерыва суд допросил представителя НАК «Нафтогаз Украины», который сказал, что дополнительные расходы компании в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, из-за подписанных газовых соглашений составляли 194 млн. дол. При этом, по словам свидетеля, он не принимает во внимание те 10 млрд. кубометров газа, которые находились в газоубежищах, но впоследствии по решению Стокгольмского арбитражного суда были возвращены компании «РосУкрЭнерго».

Во время допроса этого свидетеля Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно пыталась сделать заявление об отводе судьи Р.КИРЕЕВА и заявление о преступлении.

«Я хочу сделать заявление о преступлении, что именно действиями нынешней власти НАК «Нафтогаз» был введен в убытки из-за отбора 10-12 млрд. кубометров газа», - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что Р.КИРЕЕВ говорил неправду, когда утверждал, что она отказывается ставить свидетелям вопросы.

«Я осталась без защиты. Я не подготовлена своими защитниками, поскольку не могла в адекватный срок ознакомиться с материалами», - сказала она.

Из-за того что Ю.ТИМОШЕНКО почти два часа без остановки произносила заявления, журналисты не смогли услышать фамилии, должности и показания некоторых свидетелей.

Р.КИРЕЕВ неоднократно делал замечания Ю.ТИМОШЕНКО и предупреждал об удалении из зала суда, однако это не повлияло на нее.