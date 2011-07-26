Тимошенко завтра придет в суд, однако новых защитников будет искать три дня

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что она придет на завтрашнее заседание Печерского райсуда Киева, однако ходатайства о привлечении защитников подавать не будет.

Об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, стоит ли завтра ждать соответствующего ходатайства.

«Я как законопослушный человек буду придерживаться закона. По закону у меня есть три дня для того, чтобы подобрать новых защитников, которые согласятся пойти в этот позорный процесс, которые согласятся пойти сюда, где, в принципе, их дипломы юристов практически непригодны», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что попробует найти защитников, которые согласятся принимать участие «в этом судилище и защитить меня».

Она также отметила, что после этого будет просить у суда дать достаточно времени для ознакомления новых адвокатов с материалами дела.

«Завтра я приду в это судилище, но я не участник этого судилища без защиты и без понимания того, что там происходит», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сегодняшнее заседание суда четко показало, что этот процесс утратил все признаки правосудия и выполнения законов.

«Когда я сидела в этом судилище, я вспоминала 37-й год, когда расправлялись со всем инакомыслием, с политически непокорными, когда расправлялись с интеллигенцией. Но в 37-м году хотя бы вид делали судебных заседаний. Сейчас в Украине то, что делает ЯНУКОВИЧ, это хуже 37-го года – это чистый фашизм», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.