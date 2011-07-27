Депутат Семерак после стычки в Печерском райсуде госпитализирован с сотрясением мозга

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Исполкома партии «Реформы и Порядок» Остап СЕМЕРАК госпитализирован с диагнозом «сотрясение головного мозга».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Парламентарий получил травму во время нападения спецподразделения «Грифон» на народных депутатов и журналистов в зале Печерского районного суда Киева», - говорится в сообщении.

Сейчас О.СЕМЕРАК находится в больнице «Феофания», чувствует себя плохо, отметили в ПРП.

Напомним, 26 июля бойцы спецподразделения милиции «Грифон» нанесли телесные повреждения народным депутатам от «БЮТ- Батькивщины» в Печерском райсуде Киева, где проходит процесс по делу экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, пострадавшего народного депутата О.СЕМЕРАКА «скорая» увезла в больницу «Феофания».

В стычке физические повреждения были нанесены также первому помощнику Ю.ТИМОШЕНКО Ольге ТРЕГУБОВОЙ и народным депутатам Павлу КОСТЕНКО и Валерию КАЛЬЧЕНКО. Последнему бойцы спецподразделения также разбили очки.