На шахте «Родинская» подняты на поверхность тела еще двух погибших горняков

На шахте «Родинская» в Донецкой области подняты на поверхность тела еще двух погибших горняков.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области Марина НИКИТИНА.

По ее словам, на поверхность подняты тела электрослесаря, 1973 года рождения, и горнорабочего очистного забоя, 1979 года рождения.

«Всего в результате аварии на шахте «Родинская» три горняка погибли, еще двое были госпитализированы, их состояние стабильно тяжелое», - сказала М.НИКИТИНА.

Она отметила, что Теруправлением Госгорпромнадзора уже создана комиссия по расследованию группового несчастного случая на шахте.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в 01.48 в г. Родинское Красноармейского района Донецкой области на шахте «Родинская» (ГП «Красноармейскуголь»), на горизонте 520 м, произошло обрушение пород кровли. В шахте работали 96 человек, на аварийном участке 16 горняков, из которых 5 пополи под обвал. В первые часы после аварии горноспасатели подняли на поверхность тело погибшего горнорабочего очистного забоя, 1970 года рождения, а также двух травмированных горняков - горного мастера, 1983 года рождения, и машиниста горных выемочных машин, 1972 года рождения. Судьба еще двух горняков оставалась неизвестной.