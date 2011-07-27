Правительство активизирует поддержку реализации проектов по энергосбережению

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил членам правительства активизировать поддержку реализации проектов по энергосбережению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ сказал, что внедрение энергосберегающих технологий продиктовано, прежде всего, существующими ценами на газ для Украины. Он также отметил, что рост цены на газ также негативно отражается на внешнеторговом балансе Украины.

«У нас отрицательное внешнеторговое сальдо, львиную долю этого дефицита сформировал рост цен на газ и нефть. Кого мы должны благодарить за это – всем хорошо известно. Кабальная формула цены на газ продолжает определять для Украины постоянный рост цен на газ. Поэтому в центре внимания правительства должна быть планомерная работа по снижению энергоемкости экономики. Это задание не одного года, однако, многое можно сделать уже сегодня», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер поручил Министерству экономического развития и торговли до сентября подготовить и подать на рассмотрение правительства программу поддержки экспорто- и импортозамещения.