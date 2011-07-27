Немецкая компания построит в Тернопольской области биогазовую установку за 5 млн. евро

Немецкая компания «Штирль Техника Установок» построит в Тернопольской области биогазовую установку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной госадминистрации, об этом председателя ТОГА Валентина ХОПТЯНА во время совместной встречи проинформировали директор ООО «Гартмут Дюбек Общество экономического и структурного развития» Гартмут ДЮБЕК и генеральный директор фирмы «Штирль Техника Установок» Армин ШТИРЛЬ.

Немецкие инвесторы рассказали, что они уже выбрали для строительства участок площадью 2 га в селе Козлов Козивского района.

«Нам нужно три месяца, чтобы получить разрешения, и еще 9 месяцев, чтобы построить биогазовую установку стоимостью 5 млн. евро», – сказал Г.ДЮБЕК.

В свою очередь В.ХОПТЯН заверил немецких инвесторов, что в области их ожидает всестороннее содействие.

«Мы заинтересованы в развитии энергосберегающих технологий в области и со своей стороны хочу пообещать вам всевозможное содействие в вопросах строительства биогазовой установки», – сказал В.ХОПТЯН.