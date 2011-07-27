Суд вернул Regal Petroleum лицензии на два месторождения в Полтавской области

Окружной административный суд Киева отменил действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов от 30 марта 2010 года о приостановлении разработки компанией Regal Petroleum plc (Великобритания) Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Смарт-холдинг», которая владеет Regal Petroleum.

Согласно сообщению, 25 июля Regal Petroleum получила решение суда от 18 июля об отмене приказа Минэкологии №146 от 30 марта 2010 года о приостановлении разработки газоконденсатных месторождений.

Решение суда принято по иску Regal Petroleum.

«Отмена приказа Минэкологии позволит компании Regal Petroleum приступить к реализации программы по восстановлению добычи на украинских месторождениях и бурению новых скважин. Компании предстоит проделать большой объем сложной работы, чтобы выйти на прежние объемы добычи и начать их увеличивать, но все мы к этому готовы», - прокомментировал решение суда первый заместитель генерального директора компании «Смарт-холдинг» Алексей ТИМОФЕЕВ, входящий в Совет директоров Regal Petroleum plc.

Как сообщалось, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Regal Petroleum.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания Regal Petroleum владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

Инвестиционная деятельность Группы компаний «Смарт-холдинг» сфокусирована на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Крупнейшей инвестицией Группы является 23,75% международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», объединяющей 27 предприятий в Украине, Европе и США.