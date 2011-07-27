«Турбоатом» изготовил два модуля конденсатора для Ростовской АЭС

ОАО «Турбоатом» изготовило и сдало под отгрузку первых два модуля конденсатора для Ростовской АЭС (Россия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в июле была проведена цветная дефектоскопия трубок конденсатора после вальцовки и обварки, а также модули прошли пневмоиспытания. Оборудование принято заказчиком, о чем подписан акт сдачи-приемки.

Первый модуль уже упакован и погружен на платформу, второй – находится на упаковке. Оборудование планируется отгрузить до конца месяца.

На данный момент третий модуль конденсатора проходит сварку, четвертый – подрезку, развальцовку и обрезку трубок, пятый – на набивке трубками, набивка на шестом модуле начнется в течение недели.

Завершить отгрузку первого корпуса конденсатора предприятие намерено в августе, второй и третий будут отгружены осенью текущего года.

Также для блока № 3 Ростовской АЭС «Турбоатом» изготовит и отгрузит модернизированный ротор низкого давления и приспособления для подъема верхних и нижних модулей. Заказчик оборудования для Ростовской АЭС – концерн «Росэнергоатом» (Россия).

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах. 75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству. Доля экспорта в объеме производства составила 70,5%. На заводе работает 4,7 тыс. чел.