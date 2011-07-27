Суд отказал Тимошенко в привлечении Власенко к защите

Суд отказал экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства о повторном привлечении народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО к ее защите.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял на месте председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

Судья напомнил, что С.ВЛАСЕНКО был отстранен от участия в судебном процессу из-за системных нарушений порядка судебного заседания, злоупотребления своими процессуальными правами и препятствования установлению истины во время судебного разбирательства уголовного дела.

При этом Р.КИРЕЕВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не приложила к своему ходатайству соответствующие документы, которые удостоверяют, что С.ВЛАСЕНКО может заниматься адвокатской деятельностью. Суд оставил вне поля зрения замечание Ю.ТИМОШЕНКО, что она привлекает С.ВЛАСЕНКО не как адвоката, а как защитника, то есть другого специалиста в области права.

Представители государственного обвинения рекомендовали суду отказать в удовлетворении этого ходатайства. “Для повторного привлечения С.ВЛАСЕНКО в качестве защитника нет оснований”, - сказал прокурор Александр МИКИТЕНКО.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО после объявления судом своего решения об отказе в привлечении С.ВЛАСЕНКО в качестве защитника обвинила представителей государственного обвинения в сознательном нарушении ими ее права на защиту.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ 18 июля принял решение об устранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания».