«Турбоатом» увеличил чистую прибыль на 65%

ОАО «Турбоатом» в январе-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличило чистую прибыль на 65,0% - до 208,1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, фактический объем производства в I полугодии 2011 г. увеличился на 6,8% и составил 597 млн. грн. Доход от реализации продукции увеличился на 20,0% – до 649,9 млн. Удельный вес экспорта в объеме реализации составил 65,0%.

Общая сумма средств, перечисленная ОАО «Турбоатом» в государственный и местные бюджеты в виде налогов, сборов, дивидендов, отчислений в Пенсионный фонд единого социального взноса, за январь-июнь составила 172,2 млн. грн.

За отчётный период средняя заработная плата промышленно-производственного персонала достигла 3028 грн., производственных рабочих – 4344 грн. (темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 112%).

Среднесписочная численность работающих на предприятии составила 5062 чел., в том числе промышленно-производственный персонал – 4882 чел., из них: рабочие – 3004 чел. (62%), служащие – 1878 чел. (38%).

В первом полугодии 2011 г. завод изготовил и отгрузил две паровые турбины общей мощностью 533 тыс. кВт для блока № 6 ТЭС Аксу (Казахстан) и блока № 5 Старобешевской ТЭС (Украина); две гидравлические турбины общей мощностью 169 тыс. кВт для ДнепроГЭС-2 № 2 и Днепродзержинской ГЭС № 5 (Украина); оборудование для блока № 4 Зуевской ТЭС и Кураховской ТЭС (Украина); модернизированы узлы турбин К-500-65/3000 для трёх АЭС России; рабочее колесо для Кременчугской ГЭС № 2 (Украина), закладные части для Камской ГЭС № 15 (Россия); комплекты энергетического оборудования для модернизации: Ростовской и Балаковской АЭС (Россия), Назаровской ГРЭС и Иркутской ТЭЦ (Россия), ТЭС «Гавана» (Куба), Нурекской ГЭС (Таджикистан), АЭС «Пакш» (Венгрия).

В техническое перевооружение за 6 месяцев ОАО «Турбоатом» инвестировало 13,3 млн. грн., на содержание и развитие социальной сферы - 5,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю завод изготовил более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.

75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.