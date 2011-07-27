«Уголь Украины» привлечет у "Альфа-Банка" 390 млн. грн.

Государственное предприятие «Уголь Украины» привлечет у ПАО «Альфа-Банк» (Киев) две кредитные линии на 170 и 220 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих торгов, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные линии будут привлечены сроком на 1 год при стоимости обслуживания 33,15 млн. грн. (с НДС) и 42,9 млн. грн. (с НДС) соответственно.

Залогом выступают имущественные права по договорам поставки угля, заключенным между ГП и покупателями угольной продукции.

Справка УНИАН. ГП "Уголь Украины" является оператором оптового рынка угольной продукции Украины.