«Уголь Украины» привлечет у "Альфа-Банка" 390 млн. грн.
19:05, 27 июля 2011Энергетика
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Государственное предприятие «Уголь Украины» привлечет у ПАО «Альфа-Банк» (Киев) две кредитные линии на 170 и 220 млн. грн.
Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих торгов, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, кредитные линии будут привлечены сроком на 1 год при стоимости обслуживания 33,15 млн. грн. (с НДС) и 42,9 млн. грн. (с НДС) соответственно.
Залогом выступают имущественные права по договорам поставки угля, заключенным между ГП и покупателями угольной продукции.
Справка УНИАН. ГП "Уголь Украины" является оператором оптового рынка угольной продукции Украины.
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