«Нафтогаз» намерен привлечь у «Укргазбанка» кредитную линию на 1 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у ПАТ АБ «Укргазбанк» (Киев) кредитную линию на сумму 1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, компания обратилась в Министерство энергетики и угольной промышленности за разрешением на привлечение кредитных средств.

В свою очередь, как сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки», кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником.

«Нафтогаз Украины» намерен привлечь средства на период с 2011 по 2012 год включительно.

В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 76,5 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.