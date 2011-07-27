Украина завершила сбор донорских средств на чернобыльские проекты

Украина завершила сбор дополнительных донорских средств на реализацию чернобыльских проектов.

Об этом заявил советник Президента Украины – руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Завершена масштабная работа, направленная на решение вопроса наполнения Счета ядерной безопасности и Чернобыльского фонда «Укрытие»», - сообщил он.

По словам А.ГОНЧАРУКА, кульминацией этого процесса стало принятие Советом директоров Европейского банка реконструкции и развития 26 июля 2011 года решения об увеличении взноса на реализацию чернобыльских проектов со 120 до 190 млн. евро.

Как отметил А.ГОНЧАРУК, этот шаг, а также объявленный в начале июля этого года дополнительный взнос «Большой восьмерки» и Европейской комиссии в сумме 27 млн. евро обеспечивают полное покрытие дефицита Счета ядерной безопасности и Чернобыльского фонда «Укрытие».

Донорские средства позволят завершить реализацию проектов по сооружению безопасного конфайнмента над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, строительству нового надежного хранилища для отработанного ядерного топлива и преобразованию площадки ЧАЭС в экологически безопасную систему, сказал он.

А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что при условии заблаговременной аккумуляции выделенных партнерами-донорами средств основные чернобыльские проекты могут быть завершены до 2015 года.

Как сообщалось, 19 апреля 2011 года Украина совместно с партнерами-донорами Чернобыльских фондов провела Конференцию по сбору средств на завершение чернобыльских проектов (донорскую конференцию).

По ее результатам 31 страна, а также Европейская комиссия и ЕБРР согласились предоставить «львиную долю» необходимой суммы - было собрано около 550 млн. евро.

После Конференции работа по сбору денег не прекращалась, и ряд стран и международных институтов объявили о выделении необходимых дополнительных финансовых ресурсов.

Потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов составляет 740 млн. евро.