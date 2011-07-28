Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне статданных из США

На торгах в четверг, 28 июля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне данных из США по запасам сырья.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже опустилась на 0,23 доллара, или на 0,24% - до 97,17 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,3 доллара, или на 0,26% - до 117,73 доллара за баррель.

По данным американского Минэнерго, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 22 июля, выросли на 0,7%, или на 2,3 миллиона баррелей, составив 354,03 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина увеличились на 1,02 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 213,48 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов возросли на 3,39 миллиона баррелей (на 2,3%) - до 151,85 миллиона баррелей, передает Bloomberg.