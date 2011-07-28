Осенью в Европе увеличится спрос на альтернативные виды топлива, в том числе из Украины

Осенью на европейском рынке увеличится спрос на альтернативные виды топлива, в том числе из Украины.

Как сообщили УНИАН в Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива, об этом заявил глава Ассоциации, заместитель руководителя рабочей группы национального проекта «Энергия природы» Иван Надеин.

По словам эксперта, главный фактор стимулирования спроса - сокращение атомной генерации в Германии и отказ немцев от замещения атомной энергетики импортным газом.

«Отказ Германии от атомной энергетики вынудит немцев кардинально перестроить всю систему энергообеспечения. В связи с этим определенные надежды питали в РАО «Газпром». Руководство российской монополии уже даже успело посчитать, что компания может заработать до 10 млрд. евро ежегодно на дополнительных поставках газа в Германию. Однако заявление Ангелы Меркель о том, что цель Германии не в наращивании импорта газа, а в получении энергии из возобновляемых источников и повышении энергоэффективности, продемонстрировало, в каком направлении движется ЕС. Как мы видим, энергетическая политика Европейского Cоюза не совпадает с интересами российского «Газпрома», - говорит И.Надеин.

Публичная позиция канцлера Германии еще более упрочит позиции возобновляемой энергетики и повысит спрос на альтернативные виды топлива.

«Европейский рынок твердого биотоплива оценивается в 12 млн. тонн, причем более 50% этого объема страны ЕС импортируют. Очевидно, обеспечить дополнительный спрос на альтернативные виды топлива, в частности, биотоплива, будет очень сложно из-за нехватки сырья. Соответственно это повлечет за собой увеличение импорта из Канады, Украины и других стран», - отмечает эксперт.

По словам И.Надеина, сейчас сложно оценить, насколько именно увеличится объем производства твердого биотоплива в Украине.

«Рост цены на импортированный из России газ в третьем-четвертом кварталах, уже состоявшееся повышение цены на «голубое топливо» для украинских промышленных потребителей до 500 долларов за тысячу кубометров, вынудит искать альтернативу и станет мощным стимулом для развития внутреннего рынка. С другой стороны, мы видим спрос на биотопливо в Европе. Все это говорит о большом потенциале рынка, главное, чтобы в этой ситуации не появились дополнительные факторы, например, искусственный дефицит сырья или проблемы с налогообложением» , - говорит И.Надеин.

Напомним: в 2010 г. объем производства твердого биотоплива в Украине составил около 500-600 тыс. тонн, рост, в сравнении с прошлым годом, – более 50%.

«По итогам 2011 года эта цифра может увеличиться до 800 тыс. – 1 млн. тонн. Хотя опять-таки, это потенциал, который нам еще нужно реализовать», - подытожил И.Надеин.