«Укртатнафта» начала производство брендового дизтоплива Energy

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в конце июля начало производство дизельного топлива под брендом Energy и с 1 августа приступает к реализации нового продукта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что дизельное топливо повышенного качества Energy-Евро вида II, как и одноименный бензин, было произведено в сотрудничестве с немецким концерном BASF, который выступил разработчиком пакета присадок Keropur DP Energy.

Применяемая присадка является полностью синтетическим многофункциональным пакетом, базирующимся на уникальной технологии Kerocom Pibsa концерна BASF.

Компания отмечает, что пакет обладает превосходными свойствами по поддержанию чистоты топливной системы и ее очистке. Это позволяет оптимизировать процесс образования топливно-воздушной смеси и обеспечить ее максимально эффективное сгорание.

«Результатом системного применения такого топлива является снижение расхода топлива и уменьшение эмиссии вредных выхлопных газов. Присадка эффективно защищает топливную систему автомобиля, а также все топливное оборудование АЗС, нефтебаз и перевозящего топливо транспорта от коррозии», – отмечается в сообщении.

Входящий в состав пакета деэмульгатор обеспечивает оптимальное фазовое деление между дизельным топливом и водой, что с учетом высокой склонности ДТ к эмульгированию существенно для предотвращения попадания следов воды в топливный бак при заправке.

Дизельное топливо Energy-Евро вида II производства ПАО «Укртатнафта» прошло все необходимые моторные и лабораторные испытания, результаты которых подтвердили отличные эксплуатационные характеристики данного продукта и его соответствие всем требованиям к топливу с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Основой для брендового дизтоплива ПАО «Укртатнафта» является дизельное топливо стандарта Евро-4.

Напомним, осенью 2010 года компания освоила производство брендовых бензинов Energy (Energy-92 и Energy-95), которые выпускаются на основе бензина стандарта Евро-4, также производимого ПАО «Укртатнафта».

Проект производства брендового топлива (бензинов и дизтоплива) Energy был реализован компанией в рамках заданной стратегии модернизации: «От экологии производства – к экологии топлива». Концепция данного проекта предусматривает выпуск брендового топлива в условиях стационарного производства (т.е. – в заводских условиях), гарантируя высокие производственные стандарты и традиции качества.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.