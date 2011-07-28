НКРЭ снизила «зеленые» тарифы на август в среднем на 1,35%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на август 2011 года в среднем на 1,35% по сравнению с установленными для июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 июля.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, снижен до 128,08 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 140,27 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – до 87,82 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 526,92 коп. за кВт/ч, на крышах – до 483,01 коп. за кВт/ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.