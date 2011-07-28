Президент подписал закон об участии в Фонде Восточноевропейского партнерства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 6 июля.

Целью Соглашения является вступление Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Целью фонда является поддержка проектов, которые будут отвечать приоритетам и согласовываться с критериями энергоэффективности, и проектов, связанных с охраной окружающей среды, результатом которых в первую очередь, станет уменьшение выбросов углекислого газа и других выбросов, влекущих за собой парниковый эффект.

В соответствии с соглашением, вкладчик обязывается внести сумму в размере 10 миллионов евро на счет фонда. Взнос должен быть оплачен наличными или безотзывным, простым векселем или другими облигациями такого вида, выпущенными вкладчиком, в евро или другой свободно конвертированной валюте пятью взносами, которые будут равняться 2 миллионам евро каждый, и которые должны платиться ежегодно на протяжении пяти лет после получения счета (подтверждения) о получении от ЕБРР.