АББ поставит «Укрэнерго» элегазовые выключатели на 13 млн. долл.

Компания «АББ» заключила контракт с НЭК «Укрэнерго» на сумму 13 млн. долл. на поставку оборудования для реконструкции двух подстанций 330 кВ «Южная» и «Днепродзержинская» (Днепропетровская обл.), входящих в состав Днепровской энергосистемы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в рамках проекта будет произведена комплексная реконструкция открытых распределительных устройств (ОРУ) 330 кВ и 150 кВ. Компания «АББ» непосредственно обеспечит проектирование, поставку, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию порядка 60 фидеров существующих распределительных устройств. В ходе проекта устаревшие воздушные выключатели будут заменены на современные элегазовые выключатели.

Реконструкция подстанций выполняется в рамках проекта «Передача электроэнергии», финансируемого за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в 200 млн. долл. Партнером компании АББ в проекте реконструкции указанных подстанций выступает ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК).

Справка УНИАН. В декабре 2007 года НЭК «Укрэнерго» и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении кредита в 200 млн. долл. на реализацию проекта по передаче электроэнергии. Соглашение вступило в силу 5 декабря 2008 года.

В рамках проекта предполагается реконструировать ПС 220 кВ "Азовская", ПС 330 кВ "Первомайская", "Южная", "Днепродзержинская" и "Чайкино" и 5 ПС 750 кВ, увеличить мощность ЛЭП "Симферополь-Севастополь" с 220 кВ до 330 кВ, реконструировать ПС "Симферополь", построить ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - Бар".

Международный концерн АББ – лидер в производстве силового оборудования, продукции и технологий для автоматизации. Технологии АББ позволяют промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая при этом негативное воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ работает более, чем в 100 странах и насчитывает около 124 000 сотрудников.