НКРЭ сохранила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила неизменными на август предельные уровни цен на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций. Цены сохранены на июльском уровне - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Как сообщал УНИАН, на июль уровень предельных цен на газ для указанных категорий потребителей был увеличен НКРЭ на 18,4% - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку). Цены были пересмотрены исходя из прогнозной стоимости импортного газа для Украины в третьем квартале на уровне 355-357 долл. за тыс. куб. м.

Предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников корректируются НКРЭ ежемесячно с учетом цены импортного ресурса а также колебаний курса гривни к доллару.