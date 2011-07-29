Гособвинение: свидетели подтвердили факты превышения Тимошенко служебных полномочий

Представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА считает, что все свидетели, которые сегодня были вызваны на допрос в Печерский районный суд, подтвердили факты превышения экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО своих служебных полномочий при подписании газовых соглашений в 2009 году .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила журналистам после завершения очередного судебного заседания в Печерском районном суде г. Киева.

«Все показания свидетелей подтвердили вину в совершении преступления. Все фактические обстоятельства дела, которые они излагали в своих показаниях, их подтвердили полностью. Все это было написано в их показаниях на стадии досудебного следствия», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Прокурор подтвердила, что во время проведения допроса свидетелей на сегодняшнем заседании не было зафиксировано никаких расхождений. «Никаких расхождений я не вижу абсолютно. Они все подтверждают свои показания», - подчеркнула она.

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО опровергает все заявления прокуратуры, что допрос свидетелей во время сегодняшнего заседания Печерского районного суда по уголовному делу по обвинению экс-премьера в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений в 2009 г. якобы подтвердил ее вину.

«Допрос сегодняшних свидетелей подтвердил очень много вещей. В частности последний свидетель господин МАРЧУК, который возглавлял «Укртрансгаз» сказал главное, что убытков в 2009 году «Укртрансгаз» не имел. И второе, что он сказал – если бы в тот кризис целиком и полностью обеспечивали газом страну, как это предусмотрено документацией, то мы бы не продержались даже сутки», - сказала она.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, все свидетели подтвердили, что цена на газ в 2009 году после подписания контрактов была 232 дол. за тысячу кубометров, и все подтвердили, что эта цена на тот момент была выгодной.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила экс-заместителя генерального прокурора Татьяну КОРНЯКОВУ, которая четко подтвердила, что все подписанные Ю.ТИМОШЕНКО директивы подписаны законно.

«Только один свидетель из семи, который дал явно неправдивые показания и подтверждал все обвинения, и этот свидетель господин БОРОДИН, подписавший справку об анализе финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз» за три года», - сказала она.

По ее словам, это было единственное свидетельство против нее.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее слова подтверждают сообщение электронных средств массовой информации, представители которых сегодня принимали участие в судебном заседании. «Я думаю, что для представителей СМИ выступление перед прессой прокурора и было тестом на правдивость прокуроров, работающих в процессе (речь идет о комментарии прокурора Лилии ФРОЛОВОЙ журналистам)», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО прибавила, что все журналисты «видели, что все свидетели, кроме представителя РосУкрЭнерго, подтверждали мои показания и мои утверждения».