Взрыв на шахте в Луганской области. Погибли 16 горняков

В городе Суходольск Краснодонского района Луганской области на шахте "Суходольск-Восточная" произошел взрыв, в результате которого погибли 16 горняков, двое горняков с ожогами и травмами разной ступени тяжести госпитализированы.

Как сообщает МЧС, взрыв произошел в 1 ч. 57 мин. 29 июля на горизонте 915 метров.

Всего на аварийном участке работали 28 горняков. Судьба 10 горняков остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены 11 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. Причина взрыва устанавливается.

На месте аварии работают рабочая группа, которую возглавляет министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, и оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

В МЧС координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров создать правительственную комиссию в связи со взрывом на шахте „Суходольская-Восточная” в городе Суходольск Краснодонского района Луганской области.

Кроме того, глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

В состав Правительственной комиссии вошли: министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, заместитель министра экономики Владимир ПАВЛЕНКО и другие.

В ближайшее время на место аварии вылетит премьер-министр Николай АЗАРОВ.