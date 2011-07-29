На шахте в Луганской области произошел взрыв. Погибли 16 горняков

В городе Суходольск Краснодонского района Луганской области на шахте „Суходольская-Восточная” произошел взрыв, в результате которого погибли 16 горняков и два горняка с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, взрыв произошел в 1 часов 57 минут 29 июля на горизонте 915 метров.

По состоянию на 6.50, погибло 16 горняков и два горняка с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы. Всего на аварийном участке работали 28 горняков. Судьба 10 горняков остается неизвестной.

По данным Главного управления МЧС Украины в Луганской области, на момент взрыва в шахте находились 235 человек. Самостоятельно вышли на поверхность 226 человек.

К поисково-спасательным работам привлечены 11 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. Причина взрыва устанавливается.

На месте аварии работают рабочая группа, которую возглавляет министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, и оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

В МЧС координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа.