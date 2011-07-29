Янукович поручил создать комиссию в связи со взрывом на шахте в Луганской области

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины создать правительственную комиссию в связи со взрывом на шахте „Суходольская-Восточная” в городе Суходольск Краснодонского района Луганской области.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Дарья ЧЕПАК, комиссия, среди прочего, должна выяснить причины взрыва на шахте, в результате которого погибли 16 горняков.

Пресс-секретарь также сообщила, что глава государства выразил соболезнования родственникам погибших горняков.

Кроме того, глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в состав Правительственной комиссии вошли: министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, заместитель министра экономики Владимир ПАВЛЕНКО и другие.

В ближайшее время на место аварии вылетит премьер-министр Николай АЗАРОВ.