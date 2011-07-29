Украина уплатит Remington Worldwide 4,5 млн. долл. долга – источник

Правительство Украины не будет подавать в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме (Svea Court of Appeal) апелляцию на апрельское решение Стокгольмского арбитража по делу Remington Worldwide против Украины.

Об этом УНИАН сообщил один из участников межведомственной рабочей группы (МРГ), которая заседала по этому вопросу 28 июля вечером.

Как сообщил УНИАН один из членов рабочей группы, поскольку в голосовании по этому вопросу вчера не участвовала одна из госкомпаний, голоса разделились поровну: 4 против обжалования и 4 члена МРГ «за».

«Против обжалования выступили исключительно представители Министерства юстиции Украины в количестве 4 человек», - отметил источник.

По словам источника, позиция Минюста основывалась на рекомендациях юридического консультанта юридической фирмы Baker & McKenzie Advokatbyra KB, которую Минюст привлек обслуживать это дело по результатам тендера, который проводился по процедуре закупок у одного участника.

Напомним, 28 апреля Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по иску компании Remington Worldwide Limited (Великобритания) к государству Украина присудил нашему государству выплатить более 4,5 млн. долл. из более чем 35 млн. долл., заявленных по иску. Срок обжалования решения истекал 28 июля. В среду 27 июля в Министерстве юстиции Украины под председательством замминистра юстиции Андрея СЕДОВА состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам связанных с защитой прав и интересов государства Украина в рамках этого судебного дела. В ходе голосования за нецелесообразность обжалования решения Стогольмского арбитража проголосовали представители Минюста и МИД. В то же время представители Минэнергоугля, МВД и госпредприятий настояли на продолжении тяжбы. Между тем, утром 28 июля представитель Министерства иностранных дел отозвал свой голос, и, таким образом, Минюст срочно собрал заседание межведомственной рабочей группы.

Справка УНИАН. Remington Worldwide Limited обратилась с запросом об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против государства Украина 22 сентября 2008 года. Компания обвиняла страну в нарушении условий договора Энергетической хартии, ратифицированного Верховной Радой 6 февраля 1998 года. Помимо того, истец обращался в Арбитражный трибунал с просьбой компенсировать расходы юристов, экспертов, арбитражные расходы и проценты до даты уплаты.

В 1999 году ЗАЭС купила у НПО "Электрокерамика" (Россия) энергетическое оборудование на сумму 33 млн. долларов, однако после этого российская сторона не получила в полном объеме оплату за него.

В ходе судебных разбирательств в 2002 году "Электрокерамика" переуступила право требования долга компании Remington Worldwide.

6 октября 2008 Стокгольмским арбитражем по иску гибралтарской компании было возбуждено дело против Украины.