«Донбассэнерго» завершило первое полугодие с прибылью 2,8 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Донбассэнерго» (Горловка, Донецкая обл.) завершило январь-июнь 2011 года с прибылью 2,867 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2010 года чистый убыток компании составлял 121,640 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за указанный период предприятие увеличило чистый доход на 27,9% – до 1 млрд. 760,678 млн. грн. Валовой убыток компании по итогам полугодия сократился на 97,6% – до 1,74 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» в январе-марте 2011 года сократила убыток на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 85,27 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Компания в 2010 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 147,938 млн. грн.