ЧП сразу на двух шахтах Украины. Погиб 21 горняк

Сегодня ночью на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области произошел взрыв. По состоянию на утро, подтвержденная гибель 17 горняков, двое с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы, судьба 9 горняков пока не известна.

По данным Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Луганской облгосадминистрации, предположительной причиной аварии на шахте «Суходольская-Восточная» был взрыв воздушно-метановой смеси.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создана правительственная комиссия по расследованию причин случившегося. В ее состав вошли: министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, заместитель министра экономики Владимир ПАВЛЕНКО и другие.

По факту трагедии в шахте «Суходольская-Восточная» прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

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В Макеевке Донецкой области в результате сегодняшнего обрушения копра на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») 4 человека погибли, 4 – травмированы и доставлены в больницу, судьба 7 человек остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на шахте им. Бажанова еще 538 горняков самостоятельно по резервным стволам вышли на поверхность.

В настоящее время на месте аварии работают 13 пожарно-спасательных отделений ГУ МЧС в Донецкой области и 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Работа шахты временно приостановлена. Причина разрушения устанавливается, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в 09.25 в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году. На месте аварии работает комиссия Госгорпромнадзора.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).