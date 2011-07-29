Представители Независимого профсоюза горняков не включены в состав комиссии - Волынец

Представители Независимого профсоюза горняков Украины не включены в состав правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области.

Об этом сообщил по телефону агентству УНИАН глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, согласно правилам расследования подобных ЧП, Кабинет министров обязан включить в состав комиссии, выясняющей обстоятельства дела, представителей тех профсоюзов, члены которых погибли.

«Я с самого утра звонил по цепочке (в профильные ведомства – УНИАН). Вел разговор о том, кто должен быть включен в правительственную комиссию. Потом мне сказали: вас не включили, руководство распорядилось», - отметил М.ВОЛЫНЕЦ.

«В состав комиссии включены представители государственных «карманных» профсоюзов. Все это делается для того, чтобы не было объективного освещения произошедшего, чтобы не была установлена истинная причина трагедии. Поэтому люди гибли и будут гибнуть»,– сказал глава профсоюза.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области произошел взрыв. По состоянию на утро подтверждена гибель 16 горняков, трое с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы, судьба 9 горняков пока не известна.

По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создана правительственная комиссия по расследованию причин случившегося. В ее состав вошли: министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, заместитель министра экономики Владимир ПАВЛЕНКО и другие.