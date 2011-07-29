Количество жертв взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» увеличилось до 17 человек

До 17 человек увеличилось количество жертв взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, по состоянию на 13.00 стало известно о гибели 17 горняков. Двух с ожогами и травмами разных степеней тяжести госпитализировали. Судьба еще девяти неизвестна.

К поисково-спасательным работам привлечены 11 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. Причина взрыва устанавливается.

На месте аварии работают: рабочая группа, которую возглавляет министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, и оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

В МЧС координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» произошел сегодня ночью.

По факту трагедии в шахте «Суходольская-Восточная» прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях служебными лицами, которые обязаны их соблюдать, повлекшее гибель людей).