Розничные цены на нефтепродукты в Украине за неделю не изменились

С 22 по 29 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 22 по 29 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – сохранились на уровне 9,44 грн./литр; бензин А-92 – сохранились на уровне 9,93 грн./литр; бензин А-95 – сохранились на уровне 10,24 грн./литр; дизельное топливо – сохранились на уровне 9,70 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.