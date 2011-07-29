«Омао Солар» получила «зеленый тариф» для солнечной электростанции в Крыму

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила компании "Омао Солар" (Крым) тариф на производство электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании, в четверг.

Согласно решению, компания будет работать по «зеленому тарифу» с августа. Компания в настоящее время эксплуатирует первую очередь наземной солнечной электростанции мощностью 20 МВт (с. Охотниково, Крым. Девелопером проекта выступает австрийская Activ Solar).

Напомним, что на август НКРЭ установила отпускной тариф на электроэнергию на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле на уровне электростанций 526,92 коп. за кВт/час (без НДС).

Как уточнили УНИАН в НКРЭ, расчетная себестоимость электроэнергии, которую будет генерировать электростанция «Омао Солар», составит 410 коп./кВт-час (без НДС).

Как сообщал УНИАН, 7 июля НКРЭ выдала «Омао Солар» лицензию на производство электроэнергии из альтернативных источников энергии сроком на 20 лет.